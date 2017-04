"Wat jij gedaan hebt, is echt niet oké. Seks met een meisje van 15 kan niet"

KRISTOF AERTS

Zestien jaar nadat hij een seksuele relatie had met een leerlinge van amper 15 jaar jong, riskeert een 58-jarige leerkracht drie jaar cel. "Ik moet weten of ik in zijn val ben gelopen of dat hij écht van mij gehouden heeft", zegt de 31-jarige vrouw. "Daarom moest die klacht er komen - anders zou ik eraan kapotgaan."

De jonge vrouw wil zich geen slachtoffer meer voelen. "Ik wil laten zien dat ik sterk ben", zegt ze met opgeheven hoofd. Als tiener zat het slachtoffer op het internaat van middelbare school 'Heilig Graf' in Turnhout. "Mijn cliënte komt uit een ontwricht gezin", legt haar advocaat Christophe Vangeel uit. "Een ellendige thuissituatie die door de leerkracht werd gebruikt om haar vertrouwen te winnen. De beklaagde is het archetype van de populaire leerkracht. Iemand jong van geest die zich toespitst op de zwakkere figuren in de klas. Zo is er een soort chemie ontstaan."



De Antwerpse volgde lessen technologische opvoeding bij J.S., een getrouwde man met twee kinderen. Voor en na de lessen sprak hij met het tienermeisje af om over haar moeilijke thuissituatie te praten. "Ik ging vaak bij hem uithuilen, maar met al die informatie deed hij gewoon niets. Ik voelde me in die periode slecht."



"De gesprekken werden steeds intiemer", vult de aanklager aan. In de zomer van 2001 nam hij haar mee op restaurant en op uitstapjes naar kastelen, pretparken... Hij 42, zij 15. "Die zomer zijn er voor het eerst seksuele contacten geweest. Vanaf toen gebeurde het regelmatig. De twee gingen naar een privésauna, naar een hotel en hadden zelfs seks in een klaslokaal. De beklaagde heeft doelbewust het vertrouwen gewonnen van een kinderlijk en beïnvloedbaar slachtoffer. Hij heeft misbruik gemaakt van die naïviteit en van zijn positie."



