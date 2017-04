"Whisky, te hard werken en weinig slapen. Ik doe nog altijd alles wat niet mag"

SVEN SPOORMAKERS

"Ik hou niet van het woord 'oud'. Ik bén niet oud - ik ben gewoon heel lang jong gebleven." Schrijfster Paula Marckx (92) zegt het lachend, maar ze méént het: in haar hoofd en haar hart is ze nog altijd dezelfde vrouw die ze altijd was - scherp van tong, snel van verstand, vurig van imborst. En vanaf morgen vier weken lang columniste in onze nieuwe reeks 'Supersenioren'.

Eerst een introductie - het zou kort moeten zijn, maar een leven als dat van haar laat zich niet snel samenvatten. Paula Marckx is nog altijd auteur en spreker - haar laatste boek 'Jonger Ouder Worden' staat dezer dagen hoog in de verkooplijsten. Ze stapt wat zwierig, door twee kunstheupen, toch is thuiszitten niks voor haar - nooit geweest, trouwens. Ze werkte als jong meisje uit de Seefhoek als model voor modehuis Natan, werd journaliste die bij The Beatles, Willy Brandt en generaal Franco aan tafel zat, schopte het tot directeur van het World Trade Center in Brussel, haalde als eerste vrouw haar pilotenbrevet op de luchthaven van Deurne en is lid van de wereldwijde club van de vliegende tachtigplussers.



Maar ze is vooral bekend van de zaak Marckx vs Belgium, voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens, gevonnist op 13 juni 1979. Het is een ijkmoment in de strijd voor gelijke vrouwenrechten geworden. Het begon in 1974 met een simpele brief naar 'Straatsburg', omdat Paula als bewust ongehuwde moeder het niet vond kunnen dat ze de afstammingsband met haar tien maanden oude dochter wettelijk moest laten vaststellen, terwijl een gehuwde moeder dat niet hoefde te doen.



Het Europees Hof gaf haar gelijk en de Belgische staat moest een einde maken aan de discriminatie van ongehuwde moeders en hun kinderen. Er zijn vage plannen om haar biografie, met het extra Hollywoodiaanse pigment dat ze nooit te beschroomd is geweest om open en bloot te vertellen over haar amoureuze escapades, te verfilmen. Als het ervan komt, wordt het geheid een kaskraker.



Zij zal u vanaf morgen, en dat vier zaterdagen na elkaar, meegidsen door het fenomeen van de Supersenioren - ze is er zelf eentje, maar dat had u vast al begrepen. We worden allemaal stukken ouder en vooral: we blijven langer actief en viriel, of zouden dat toch moeten zijn, dan alle generaties ooit voor ons.



"Oudere mensen worden overal afgeschilderd als tere, ziekelijke dametjes en heertjes in bejaardenhuizen en klinieken. Maar dat zíjn we toch niet?" zegt Paula.