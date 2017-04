Door: redactie

In Antwerpen werd vandaag het nieuwe bier 'François Grand Cru' voorgesteld. Dit is een project van VTM NIEUWS-journalist Patrick Van Gompel, brouwer Marc Knops en sommelier François Huysmans, die het bier zijn naam schonk. Het bier wordt dit weekend voorgesteld op bierbeurs Zythos in Leuven.