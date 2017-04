Prijskaartje van militairen op straat loopt op tot 100 miljoen euro

Door: redactie

20/04/17 - 21u26 Bron: Belga

© epa.

De ontplooiing van militairen op straat heeft inmiddels al meer dan 100 miljoen euro gekost. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput aangegeven.

Minister van Defensie Steven Vandeput. © belga.

"De totale kostprijs van dit engagement voor de periode van 17 januari 2015 tot 18 april 2017 is opgelopen tot 100.289.000 euro", zo antwoordde Vandeput woensdag in de Kamercommissie Defensie op een vraag van Veli Yüksel (CD&V).



De operatie Vigilant Guardian werd gelanceerd na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs en de ontmanteling van een terreurcel in Verviers in januari 2015. Het dispositief varieerde in de tijd, maar op het hoogtepunt van de operatie, na de aanslagen in Brussel in maart 2016, werden meer dan 1.800 soldaten ingezet op straat om de federale politie bij te staan. Sinds november is dat plafond verlaagd tot maximaal 1.250 manschappen.



Volgens het kabinet van Vandeput betaalt de FOD Binnenlandse Zaken "de variabele kosten" van de operatie terug. Maar Defensie wou geen becijferde informatie geven over het verschil tussen de reële kosten en de variabele kosten.