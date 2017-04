Liedekerke vecht sluiting kazerne civiele bescherming aan bij Raad van State

bewerkt door: sam

21/04/17 - 01u51 Bron: Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). © belga.

De gemeenteraad van Liedekerke vraagt de Raad van State de beslissing van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) tot sluiting van de kazerne van de civiele bescherming in de gemeente te vernietigen. De raad keurde ook een motie goed tegen de sluiting. De N-VA-fractie, die er in de oppositie zetelt, onthield zich bij de stemming over beide punten.

In de motie bestempelt Liedekerke de beslissing van Jambon om vier van de zes kazernes van de civiele bescherming in ons land te sluiten en enkel nog deze van Brasschaat en Crisnée over te houden als "geen goede zaak voor de inwoners van dit land". "Verschillende deskundigen op het terrein zeggen dat het volkomen fout is te redeneren dat de snelheid van interventie geen belang meer zou hebben voor de gespecialiseerde taken die de civiele bescherming voortaan nog zou moeten uitvoeren. Een efficiënte taakuitvoering is zeker gebaat bij één commando en structuur, maar zeker niet bij het sluiten van de bestaande kazernes en het slechts overhouden van één eenheid of post", aldus de motie.



Onbegrijpelijk

De sluiting van de kazerne van Liedekerke wordt als onbegrijpelijk bestempeld. "Deze werd op basis van een objectieve analyse immers eerst als meest geschikte en kostenefficiënte kazerne gerangschikt omwille van haar centrale ligging in Vlaanderen en uiterst goede gebouwen." Als de beslissing tot sluiting van de vier kazernes niet wordt teruggedraaid dient de federale overheid te onderzoeken op welke wijze de site, de gebouwen, het personeel en het materiaal van de civiele bescherming kan worden ingekanteld in de brandweerzone van Vlaams-Brabant West zodat de voor Liedekerke en omliggende regio essentiële aanwezige brandweer- en ambulancediensten kan behouden worden.



"Geen oplossing"

In een mededeling motiveert de N-VA haar onthouding door erop te wijzen dat "de procedure voor de Raad van State geen constructieve, duurzame oplossing is", maar een procedureslag die maanden zal aanslepen, het dossier zal vertragen en de onzekerheid van de betrokken werknemers zal vergroten. De partij roept het gemeentebestuur op "om vooruit te kijken en verder te werken aan een positieve toekomst voor de CB-site". "Net door de centrale ligging en de recente modernisering is deze de plaats bij uitstek om een brandweerkazerne in te planten", aldus de N-VA die het ook niet neemt dat Liedekerke in haar motie enkel Jambon viseert "terwijl de beslissing in het kernkabinet unaniem en collegiaal werd genomen".