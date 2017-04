'Share a coke in...' Coca-Cola vervangt logo door uw favoriete vakantiebestemming

Door: Sven Ponsaerts

20/04/17

De 76 favoriete vakantiebestemmingen van de Belgen pronken deze zomer op uw blikje of flesje cola. © Sven Ponsaerts.

Om het zomerse gevoel nu al op te roepen, vervangt Coca-Cola zijn iconische logo op haar flessen en blikjes tijdelijk door uw favoriete vakantiebestemming, een bucketlist van 76 reisbestemmingen - van wereldsteden en paradijselijke oorden tot Belgische topfestivals.

Zon, zee... en het strand van Hawaii. Zo zien wij, Belgen, onze droomvakantie. Toch volgens een onderzoek dat Coca-Cola liet uitvoeren. De droomstranden van Hawaii en Miami blijken de meest favoriete bestemmingen voor een deugddoende vakantie. Barcelona vult de top-3 aan.



Om het opborrelende vakantiegevoel nog aan te wakkeren, zet de frisdrankgigant tot en met september de meest klinkende droombestemmingen - van exotische oorden als Bali en Miami, over Europese topbestemmingen als Ibiza en Marbella tot Belgische topfestivals als Rock Werchter en Pukkelpop - op haar producten.



Win je droomreis

Aan de zomercampagne is meteen ook een grote, Europese wedstrijd verbonden. Onder de dop of het lipje van de deelnemende producten van de limited edition-collectie zit een unieke code waarmee elke week een droomvakantie valt te winnen. De actie loopt van 24 april tot 20 augustus, op de blikjes van 330 ml en de petflessen van 500 ml, 1 liter en 1,5 liter Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar en Coca-Cola Light Taste in België en Luxemburg.



In 2013 plaatste Coca-Cola met groot succes ook al de populairste voornamen op haar blikjes en flesjes. Dit jaar is het dus niet meer 'Share a coke with...', maar 'Share a coke in...'

