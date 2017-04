PS zet ex-voorzitter André Gilles officieel uit partij

Bewerkt door: FT

20/04/17 - 20u10 Bron: Belga

André Gilles kwam in opspraak door de Publifinaffaire. © photo news.

Voormalig Publifinvoorzitter André Gilles mag geen deel meer uitmaken van de PS. "Hij is geen lid meer van de PS en mag geen enkel mandaat meer uitvoeren voor rekening van de PS", zo melden de Franstalige socialisten in een mededeling.

Het partijbureau van de PS had op 6 februari al besloten om de interne mandaten van Gilles op te schorten en zijn dossier door te verwijzen naar de deontologische raad. Die heeft het dossier overgemaakt aan de zogenaamde waakzaamheidscommissie, het orgaan dat belast is met beslissingen.



De commissie hoorde deze namiddag de ex-voorzitter en besloot nadien om de man onmiddellijk uit te sluiten uit de partij. Tegen de beslissing is geen beroep meer mogelijk.



Gilles was in opspraak gekomen door onthullingen in het kader van de Publifinaffaire. Het partijbureau had in februari ook de interne mandaten van Stéphane Moreau, ex-burgemeester van Ans en CEO van Publifinfiliaal Nethys, opgeschort. Over zijn dossier zal de waakzaamheidscommissie van de PS zich eind deze maand buigen.