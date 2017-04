Rijbaan vrijgemaakt op E17 De Pinte na ongeval

Door: redactie

20/04/17 - 17u59 Bron: VRT

Op de E17 Kortrijk-Gent ter hoogte van De Pinte was in de vooravond de linkerrijstrook een tijdlang versperd na een ongeval. Een luisteraar meldde aan de VRT-radio dat er negen voertuigen betrokken waren bij een kettingbotsing. De rijbaan is inmiddels vrijgemaakt.