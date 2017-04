Opvallend: recordaantal voertuigen gecontroleerd tijdens flitsmarathon, maar pak minder overtredingen

Bewerkt door: FT

20/04/17 - 18u30 Bron: Belga

Ook het politiekorps van Oudenaarde trok tijdens de flitsmarathon de baan op, met mobiele camera's. © Ronny De Coster.

De politie heeft tijdens de zevende flitsmarathon, die gisteren plaatsvond, meer dan 1,3 miljoen voertuigen gecontroleerd. En dat is een record. Toch begingen minder bestuurders - 2,5 procent of bijna 33.500 - een overtreding. Dat heeft de federale politie vandaag bekendgemaakt.

De flitsmarathon ging gisterochtend om 6 uur van start en duurde 24 uur. De controles vonden plaats zowel met mobiele als vaste flitscamera's en dit op zowel autosnelwegen, gewestwegen en lokale wegen. Er werden in totaal 78 rijbewijzen ingetrokken.



Dankzij de massale betrokkenheid van de politiezones - er namen liefst 146 lokale zones deel én de inzet van bemande en onbemande camera's - kon een tot nu toe nooit bereikt aantal voertuigen worden gecontroleerd, zegt de federale politie. In vergelijking met de vorige editie van oktober 2016 werden dus veel meer voertuigen in de gaten gehouden. Toch gingen minder bestuurders in overtreding.



De flitsmarathon werd vooraf aangekondigd in de media. Dat doet de politie om te sensibiliseren en het onderwerp snelheid bespreekbaar te maken. "We willen de mensen overtuigen dat ze zonder de toegelaten snelheid te overschrijden even snel op hun bestemming zijn, met minder stress en op een veiligere manier. Samen met het rijden onder invloed en het niet dragen van de veiligheidsgordel, is snelheid een van de voornaamste oorzaken van slachtoffers in het verkeer", benadrukt de federale politie in een mededeling.



640 doden

In 2016 verloren 640 mensen het leven op de Belgische wegen. Naast dagelijkse preventieve en repressieve controleacties, komt er dit jaar nog een flitsmarathon en ook "een weekend zonder alcohol achter het stuur".