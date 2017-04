Man vergeet gsm met kinderporno in frituur, agent vindt toestel: rechter spreekt voorwaardelijke straf uit

EB

Wervik Een dertiger uit Wervik krijgt twaalf maanden met uitstel van de Ieperse strafrechter. Hij werd geklist met een verzameling kinderporno, doordat hij zijn gsm vergat in een frituur. Een politie-inspecteur uit Tourcoing die frietjes ging halen, vond bezwarende afbeeldingen op het toestel.

Toen een politie-inspecteur uit Tourcoing in Wervik frietjes ging halen, bleek een andere klant zijn gsm te hebben vergeten in de frituur. De inspecteur ontgrendelde het toestel om de rechtmatige eigenaar te kunnen identificeren en zijn gsm terug te bezorgen.



Daarbij stuitte hij op kinderporno op het toestel. In totaal werden er maar liefst 1.173 afbeeldingen op het apparaat gevonden. Bij een huiszoeking werd een tweede gsm gevonden. Op een SD-kaartje in dat toestel stonden nog eens duizenden foto's.



De dertiger betuigde zijn spijt voor de rechter en bekende dat hij zijn eigen daden verafschuwde. Hij krijgt probatie-uitstel. Via een aantal opgelegde voorwaarden kan hij zo aan zijn problematiek werken. Ook een boete van 600 euro wordt met uitstel verleend.