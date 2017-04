Man krijgt twee jaar cel voor verkrachting 13-jarige

SPS

20/04/17 - 15u53 Bron: Belga

© thinkstock.

Poperinge Op de correctionele rechtbank van Ieper is een twintiger veroordeeld tot twee jaar effectief. Hij had seksuele betrekkingen met een 13-jarige, naar eigen zeggen met instemming, maar daarvoor was het meisje volgens de rechter te jong.