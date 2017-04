Gedaan met ruziemaken? Prominente N-VA'er laat weinig ruimte voor "anti-Vlaamse" meerwaardebelasting

RVL

Nadat CD&V-voorzitter Wouter Beke en N-VA-voorzitter Wouter Beke gisteren besloten niet langer "te vervallen in gekissebis en geruzie", maakte die laatste gisterenavond zelfs een opening voor een compromis rond een meerwaardebelasting. iets waar CD&V al langer om vraagt. Waar De Wever nog een opening liet, ziet zijn partijgenoot Peter Dedecker nog geen 12 uur later echter erg weinig ruimt. "Meerwaardebelasting is anti-Vlaamse belasting. Lang niet gezegd dat die er komt", is hij duidelijk. Ook Open Vld blijft bij zijn standpunt over de meerwaardebelasting: "Nee, nee en nog eens nee", zegt Vlaams parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck .

Luk Van Biesen (Open Vld). © Foto BELGA. CD&V beschouwt de meerwaardebelasting op vermogen als een voorwaarde om de vennootschapsbelasting te verlagen, maar N-VA heeft die boot tot nog toe afgehouden. Woensdagavond stelde Bart De Wever echter dat de N-VA en CD&V deze legislatuur nog compromissen kunnen sluiten. CD&V-vicepremier Kris Peeters reageerde donderdagochtend positief op de opening van de N-VA-voorzitter. "Laat ons dit nu in een positieve sfeer verder aanpakken", zei hij.



Voor coalitiepartner Open Vld blijft de extra belasting echter een huizenhoog taboe. "Ik heb Bart De Wever gezien op Eén en de opening die hij maakte was toch bijzonder klein", zegt Luk Van Biesen. "Ik denk dat dit wordt uitvergroot." Lees ook Federale regering stelt begrotingsevenwicht uit tot 2019

"Positief signaal van Bart De Wever"

De Wever bereid om compromis te zoeken rond rechtvaardige fiscaliteit

Standpunt onveranderd Het standpunt van Open Vld blijft onveranderd. "Voor ons is dit een aanslag op de essentie van onze economie, op de kleine ondernemingen. Ik heb net de btw-aangifte van enkele kmo's verzorgd en heb gezien dat de kleine ondernemingen opleven", aldus fiscalist Van Biesen."Er zijn heel wat nieuwe starters. Gaan we nu tegen die mensen zeggen dat elke euro die ze uit hun zaak halen voortaan zwaar belast wordt?", vraagt hij zich af.



"Als we het investeren in aandelen fiscaal aftrekbaar maken zijn er dingen mogelijk, maar laat ons eerlijk zijn: wij zijn resoluut tegenstander van een belasting op meerwaarde uit een zelfstandige activiteit."

"Anti-Vlaamse belasting" Socio-economisch compromis en verdere hervormingen nodig. Meerwaardebelasting is anti-Vlaamse belasting. Lang niet gezegd dat die er komt. — Peter Dedecker (@peterdedecker) Thu Apr 20 00:00:00 MEST 2017 Ook uit eigen N-VA-hoek wordt de opening die De Wever al dan niet laat opnieuw gedicht. "Socio-economisch compromis en verdere hervormingen nodig. Meerwaardebelasting is anti-Vlaamse belasting. Lang niet gezegd dat die er komt", zegt N-VA'er Peter Dedecker op Twitter. En daarmee kibbelen de meerderheidspartijen amper een dag na de gemeenschappelijke verklaring van Wouter Beke (CD&V) en Bart De Wever alweer openlijk over het te voeren beleid.