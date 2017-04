"Topwielrenster jaar lang gestalkt door ex-baas Etixx"

SARAH VANDOORNE & BJORN MAECKELBERGH

20/04/17 - 05u00

© RV.

De vroegere baas van sportvoedingsmerk Etixx moet zich verantwoorden voor het stalken van ex-wielrenster Rochelle Gilmore (35). Davy D.V. (42) staat ook terecht omdat hij zijn Australische ex professioneel zou hebben gesaboteerd. "Ik had niet door dat zij dit zo aanvoelde", prevelde hij gisteren in de rechtbank van Gent.

Davy D V. © David Legreve.

Rochelle Gilmore heeft vandaag een eigen wielerteam. Als professioneel wielrenster fietste de ­Australische onder andere twee ritzeges in de ­Ronde van Italië bijeen. Volgens haar advocaat leerde de vrouw Davy D.V. ook in het wielerwereldje kennen toen ze op zoek was naar een sponsor. "Hij was CEO van Etixx en general manager van Omega Pharma. Op die manier kruisten hun paden elkaar. Ze bleven aan elkaar plakken en van het één kwam het ander. Voor Rochelle was het haar eerste échte relatie. Die liep uiteindelijk op de klippen omdat ze ontdekte dat hij niet gescheiden was van zijn ­echtgenote. Hij had haar dat voorgelogen."



Echtscheidingsakte

Volgens de raadsman van Gilmore bleef Davy D.V. haar echter smeken om hem opnieuw toe te laten in haar leven. "Rochelle wilde het opnieuw proberen toen hij haar een echtscheidingsakte bezorgde. Ze spraken af op hotel. Na die stomende nacht zei hij dat hij zijn echtgenote een tweede kans wilde geven. Omdat Rochelle een relatie wilde waar ­toekomst in zat, nam ze opnieuw afstand. Maar hij bleef haar lastigvallen."



De advocaat spreekt over een stalking van een jaar. "Omdat ze wilde dat hij zou stoppen met berichten sturen, antwoordde ze totaal niet meer. Vervolgens viel hij haar familie en vrienden lastig. Hij stuurde ook akelige berichtjes waarin hij haar aanraadde 'voorzichtig te zijn' en 'hem zeker ook niet op dit nummer te blokkeren'."



Op welke manier stalkte Davy D.V. wielrenster Rochelle en hoe beïnvloedde dat haar leven? Wat zegt Davy D.V., nu een succesvolle zakenman, zelf over zijn gedrag? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees.