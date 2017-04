Kamercommissie keurt militaire investeringen goed in tweede lezing

Door: redactie

De commissie Landsverdediging van de Kamer heeft vandaag in tweede lezing met meerderheid tegen oppositie de militaire programmatiewet goedgekeurd. Die wet wil investeringen ten belope van 9,4 miljard euro "betonneren" voor de volgende legislaturen tot 2030. Het gaat onder meer om de aankopen van gevechtsvliegtuigen, fregatten en pantservoertuigen.

Het principe van een militaire programmatiewet - een primeur in België - vloeit voort uit de strategische visie van de regering over de toekomst van het Belgische leger en omvat de belangrijkste bewapeningsaankopen die in de periode tot 2030 gerealiseerd zouden moeten worden.



Forse kritiek

Het wetsontwerp stuitte echter op forse kritiek van de Raad van State. De herwerkte tekst, met aanpassingen die grotendeels op het fiat van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) konden rekenen, is woensdagmiddag goedgekeurd in commissie. Nu kan de tekst voor finaal groen licht verhuizen naar de plenaire Kamer.



De PS stemde tegen. Volgens parlementslid Stéphane Crusnière bevat de wet budgettaire engagementen die vanaf 2020 beginnen lopen en dus "een ongedekte cheque die de volgende regeringen moeten betalen" vertegenwoordigen.