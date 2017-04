Bedrijventerrein Opglabbeek wordt uitgebreid met 31 hectare

Door: redactie

Vandaag is op voorstel van Limburgse gedeputeerde Inge Moors (CD&V) het nieuwe plan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Opglabbeek voorlopig goedgekeurd. Het plan voorziet een uitbreiding van 31 hectare regionaal en lokaal bedrijventerrein, meldt de gedeputeerde in een persbericht.

"Het bedrijventerrein Opglabbeek is een regionaal bedrijventerrein en dient om grotere bedrijven te huisvesten", aldus Moors. "Echter, voor het eerst specificeren we de term regionale bedrijvigheid op een meer flexibele manier waardoor we beter rekening kunnen houden met de reële ruimtebehoeftes van de hedendaagse bedrijven." Hierdoor is het niet meer verplicht een minimale kavelgrootte vast te leggen en kunnen ook kleinere bedrijven zich op het terrein settelen.



Openbaar onderzoek

Van 5 mei tot 3 juli 2017 houdt de provincie een openbaar onderzoek waarbij het plan kan worden ingekeken en opmerkingen kunnen worden geformuleerd. Op 30 mei vindt er een infomoment plaats in den Ichter in Opglabbeek, waar inwoners uitleg kunnen krijgen over de plannen en vragen stellen aan zowel medewerkers van de provincie als aan het studiebureau.