Nieuwe Brusselse taxiregels van Smet "maken komaf met uitbuiting van chauffeurs"

Bewerkt door: kv

19/04/17 - 21u50 Bron: Belga

© photo news.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) heeft vanavond de nieuwe regels bekendgemaakt die hij voor de taxisector in het Brusselse gewest voorstelt. "Met dit nieuwe kader zetten we in op klantvriendelijkheid en kwaliteit en maken we komaf met de uitbuiting van chauffeurs die vandaag bestaat", zegt hij in een mededeling. De vakbonden menen dat de nota van Smet het einde van het werk in loondienst in de Brusselse taxisector inluidt.

De minister overlegt deze week met de sector over het nieuwe kader, met de bedoeling in mei een ontwerp van ordonnantie klaar te hebben.



Luidens de mededeling zijn er vier grote veranderingen op til. Zo zal niemand zonder vergunning bezoldigd personenvervoer kunnen uitvoeren, en zal iedereen rijden volgens dezelfde regels inzake opleiding, wagens, tarieven, verzekeringen enz. Het onderscheid tussen de taxisector en de limousinesector valt weg.



Voorts stelt Smet voor dat op termijn elke chauffeur een persoonlijke, niet-accumuleerbare en niet-verhandelbare licentie krijgt. Het aantal vergunningen blijft wel beperkt.



Bestelplatformen worden voortaan gereglementeerd. Zij zullen enkel kunnen werken met vergunde chauffeurs, en registers moeten bijhouden van alle aangesloten chauffeurs en wagens, alsook van alle uitgevoerde ritten. Daarnaast mogen zij geen exclusiviteitsregels opleggen aan chauffeurs en moeten hun akkoord hebben over de tarieven en de kosten die ze aanrekenen.



Een vierde verandering houdt in dat tarieven vrijer kunnen worden ingevuld. Voor de straatmarkt (ritten aan taxistandplaatsen en het stoppen van een taxi op straat) zou een vast tarief gelden zoals vandaag. Voor ritten die via voorafgaande bestellingen worden geboekt, geldt een vrijer tarief, dat evenwel boven een minimumprijs ligt zodat er geen dumping is.



Lees ook Brusselse taxi's vrezen dat minister Smet buigt voor Uber

Pascal Smet gooit Brusselse taxisector radicaal om: ook licentie voor Uber-chauffeurs