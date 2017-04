Zo zorgt Kortrijks ziekenhuis ervoor dat jonge patiëntjes toch kunnen spelen

Door: redactie

19/04/17 - 20u05 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Vandaag hebben heel wat kinderen deelgenomen aan de buitenspeeldag. Een dag waarin buiten ravotten op de eerste plaats staat. Voor kinderen die in een kinderziekenhuis verblijven is dat alles behalve evident, maar in het kinderziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk hebben ze daar iets op gevonden.