Dakisolatie op anderhalve maand tijd liefst kwart duurder geworden

19/04/17

video Dakisolatie is in anderhalve maand tijd een kwart duurder geworden. Dat komt omdat mensen massaal hun dak willen laten isoleren en daardoor is er een nijpend tekort aan poly-urethaan of PUR, de basisgrondstof voor veel dakisolatie.