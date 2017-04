Nieuw project van Kind en Gezin meet kwaliteit van kinderopvang in Vlaanderen

Bewerkt door: kv

Met het nieuwe project MeMoQ gaat Kind en Gezin de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Vlaanderen meten, monitoren en bevorderen. Het project combineert wetenschappelijk onderzoek met expertise uit de kinderopvangpraktijk. "Goede kinderopvang doet meer dan enkel kinderen opvangen. Ze draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen", zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin.

Het project MeMoQ (Meten en Monitoren van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang) combineert het wetenschappelijk onderzoek met expertise en ervaringen uit de praktijk. Tijdens de ontwikkeling ervan werd ook een nulmeting uitgevoerd. Aan deze nulmeting namen 400 kinderopvanglocaties, zowel gezinsopvang als groepsopvang, deel. Zes dimensies komen aan bod: welbevinden en betrokkenheid van de kinderen, emotionele en educatieve ondersteuning, omgeving en omgang met ouders en diversiteit. Onderzoekers observeerden de kinderen zelf, de interacties tussen de kinderbegeleiders en de kinderen en de interacties tussen de kinderen onderling, de omgeving (binnen en buiten: inrichting en materiaal in de verschillende ruimtes en dagorganisatie). De ervaring van de ouders werd bevraagd. Bij de verantwoordelijke van de locatie werd nagegaan welke structurele contextfactoren de proceskwaliteit mogelijk beïnvloeden. Aandachtspunten De resultaten brengen sterktes en aandachtspunten aan het licht van de Vlaamse kinderopvang. Ze worden weergegeven in een vierpuntenschaal waarbij 1 een lage kwaliteit, 2 een matig lage kwaliteit, 3 een matig hoge kwaliteit en 4 een hoge kwaliteit is. "Ouders zijn over het algemeen zeer positief over hun opvang, hoewel opvanglocaties nog meer aandacht kunnen besteden aan het kennen van en rekening houden met de verwachtingen en ervaringen van ouders", legt Verhegge uit. "Meer dan 90 procent van de geobserveerde leefgroepen krijgt een score van 3 of meer op welbevinden. Dat betekent dat kinderen zich matig tot goed in hun vel voelen in de Vlaamse kinderopvang."

Educatieve uitdaging

Er is ook nog werk aan de winkel bij de Vlaamse kinderopvang. "Bijna in 8 op de 10 babygroepen en in zelfs meer dan 90 procent van de peutergroepen wordt een score lager dan 3 behaald bij het thema educatieve ondersteuning. Dat betekent dat kinderbegeleiders op bepaalde momenten kansen laten liggen om kinderen uit te dagen en hun ontwikkeling te bevorderen. Dat betekent niet dat er voortaan in de Vlaamse kinderopvang nog enkel ruimte mag zijn voor geleide activiteiten, maar dat wil wel zeggen dat bijvoorbeeld ook tijdens vrije spelmomenten of eetmomenten kinderen meer begeleid, of uitgedaagd zouden moeten worden", aldus Verhegge.



Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen heeft Vlaanderen nu voor het eerst een realistisch en omvattend beeld van de pedagogische kwaliteit van de opvang van baby's en peuters. "Bovendien is het een basis om evoluties over meerdere jaren in kaart te brengen. In nagenoeg elke opvanglocatie kan nu sterker ingezet worden op de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang."