Premier Michel stelt communicatieregels op voor federale regering na paasvakantie vol relletjes

Het kernkabinet van de federale regering heeft afspraken gemaakt over de communicatie van de regeringsleden. Premier Michel onderstreept "de loyauteit die ministers aan de dag moeten leggen".

De vier partijen van de regering-Michel (N-VA, MR, CD&V en Open Vld) hebben deze morgen bij premier Michel bevestigd dat ze willen verdergaan met hervormen in plaats van elkaar zwart te maken, zoals de voorbije weken gebeurd is. De premier eiste dat na de beschamende vertoning tussen N-VA en CD&V rond de uitspraken van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA). Die noemde CD&V in de krant 'De Zondag' "een moslimpartij", en "waarschuwde" de Vlamingen voor de christendemocraten.



"Het federale kernkabinet heeft afspraken gemaakt over de communicatie van de regeringsleden", liet de premier deze middag weten, na een paasvakantie vol relletjes binnen de meerderheid. "Er zijn communicatieregels afgesproken. In een meerderheid communiceer je loyaal aan het regeringsbeleid en de coalitiepartners. Alle partijen hebben zich daar achter geschaard", aldus het kabinet van de premier.



Maar Michel wees er ook op dat er de komende maanden nog belangrijke dossiers op de regeringstafel komen, zoals de meerjarenbegroting, de fiscale dossiers, het luchthavendossier en Arco. En dat er vertrouwen nodig is om daar door te geraken. Daarop verklaarden alle aanwezige vicepremiers dat ze de wil behouden om door te gaan met hervormen. "De regering heeft de solide ambitie om te blijven hervormen", luidt het.



'Buitengewone' ministerraden

Naast communicatieregels maakte Michel ook werkafspraken voor de komende maanden. Concreet plant de premier drie "buitengewone thematische ministerraden", over veiligheid en justitie, over economie en werk, over sociale zaken en strijd tegen armoede. De eerste staat gepland voor 13 mei op Hertoginnedal. (DDW)