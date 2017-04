Misnoegd Boeing wil geen opvolger leveren voor Belgische F-16's

Bewerkt door: FT

19/04/17 - 15u20 Bron: Belga

Belgische F-16's. Er worden 34 nieuwe toestellen aangekocht om de verouderde gevechtsvliegtuigen te vervangen. © epa.

De Amerikaanse luchtvaart- en defensiegroep Boeing is niet langer kandidaat om de opvolger van de verouderende Belgische F-16's te leveren. Dat heeft de constructeur vandaag bekend gemaakt. In het persbericht uit Boeing onverholen kritiek op de aanbesteding, die oneerlijk zou zijn.

In een bericht aan persagentschap Belga zegt de constructeur de Belgische overheid op de hoogte te hebben gebracht dat hij niet zal antwoorden op de aanbesteding die het ministerie van Defensie vorige maand stuurde naar de staatsagentschappen die vijf vliegtuigbouwers vertegenwoordigen: twee Amerikaanse en drie Europese.



"Na het bestuderen van de vraag, betreuren we dat we geen mogelijkheid zien om met de extreem capabele en kosteneffectieve F/A-18 Super Hornet te wedijveren op een echt gelijk speelveld", aldus de groep.



"Deze beslissing laat Boeing toe zijn inspanningen en middelen te concentreren op het ondersteunen van onze klanten wereldwijd, op het binnenhalen van nieuwe orders en investeringen in technologie en systemen die nodig zijn om de huidige en toekomstige bedreigingen het hoofd te bieden", klinkt het nog in het persbericht. Het bedrijf zegt al zijn gewicht in de schaal te zullen leggen, "waar er een volledige en open competitie" is.



Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wacht een officieel schrijven van de vliegtuigbouwer af alvorens te reageren.