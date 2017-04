"Ik word kluizenaar": 58-jarige Belg haalt het van 50 anderen en trekt in alpenhuisje zonder water en elektriciteit

Bewerkt door: FT

Het huisje in de Oostenrijkse Alpen is 350 jaar oud en uit de rotsen gehouwen. Het leven is er allerminst luxueus. © AFP.

Leven zonder stromend water en elektriciteit. Een 58-jarige man uit Diest is de nieuwe bewoner van het tegen de rotsen gebouwde kluizenaarshuisje in de omgeving van het Oostenrijkse Salzburg. Stan Vanuytrecht, een twee jaar geleden in Mechelen gewijde diaken, haalde het van 50 andere kandidaten.

Stan Vanuytrecht, een 58-jarige man uit Diest, werd twee jaar geleden tot diaken gewijd in Mechelen. © ap. Ik verlangde al lang naar een leven als kluizenaar. Het is belangrijk te luisteren zonder zelf te praten en zonder te oordelen. Ik zal me aan niemand opdringen Stan Vanuytrecht "Hij straalt rust uit en oogt sterk", motiveerde de burgemeester van Saalfelden bij Salzburg, Erich Rohrmoser, de keuze. De gemeente deelde vandaag mee dat het een nieuwe bewoner gevonden heeft voor het 350 jaar oude huisje in de Oostenrijkse Alpen. De nieuwe heremiet, die de kluizenaarswoning van St. Georg eind april betrekt, is zich bewust van de uitdagingen die om de hoek loeren.



"Ik verlangde al lang naar een leven als kluizenaar", zegt Stan Vanuytrecht. "Toen ik over de hermitage in Saalfelden las, dacht ik bij mezelf: dat is mijn plaats, daar wil ik zijn." De stille ochtenden en avonden en het contact met de niet weinig dagelijkse bezoekers - zoals de ervaring leert - vormen de ideale combinatie.



De katholiek was bij de Belgische luchtmacht in dienst en in Duitsland gestationeerd vooraleer hij landmeter werd. Naast zijn beroep engageerde hij zich op sociaal vlak en in de kerk. Sinds 2014 is de vader van twee met pensioen. Een loon krijgt de kluizenaar niet en hoelang hij blijft, beslist hij zelf. Een ding staat vast: hij zal het al die tijd zonder stromend water en elektriciteit moeten doen.