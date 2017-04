Door: redactie

19/04/17 - 13u44 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Een gescheiden moeder uit Merksplas, in de Kempen, moet een half jaar naar de cel omdat ze haar ex al jarenlang niet toelaat om de kinderen te zien. Zo'n celstraf is uitzonderlijk, maar volgens de rechter was er geen andere mogelijkheid meer, de vrouw negeerde alle uitspraken van de familierechter en ze weigerde om dwangsommen te betalen.