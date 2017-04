Drugsproces tegen kopstuk 'Bende van de Miljardair' uitgesteld

Door: redactie

Het drugsproces tegen Marc Verbesselt en een tiental andere verdachten dat vandaag in Brussel van start zou gaan, is uitgesteld. De verdediging van Verbesselt, een van de kopstukken van de beruchte 'Bende van de Miljardair', heeft bijkomend onderzoek gevraagd in een nevendossier en de rechtbank heeft beslist de resultaten van die procedure af te wachten.

Marc Verbesselt kwam midden de jaren '90 in het nieuws als kopstuk van een internationaal netwerk dat vrouwen uit Oost-Europese landen en derdewereldlanden naar België en Nederland haalde. De vrouwen werden gedwongen om in prostitutiebars te werken. Ze organiseerden hun activiteiten vanuit de Rotterdamse club Le Milliardaire en raakten zo bekend als de 'Bende van de Miljardair'.



In juni 2014 werd Verbesselt opnieuw opgepakt, samen met een achttal Albanezen, omdat ze verschillende cannabisplantages in Brussel, Sint-Gillis, Waver en Waterloo zouden onderhouden.