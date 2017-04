De Wever: "De politiek slaat een modderfiguur"

JC

19/04/17 - 09u35 Bron: Radio 1

© belga.

"We zijn net kinderen die ruziemaken, en ik ben vragende partij om daarmee op te houden." Zo reageerde N-VA-voorzitter Bart De Wever in De ochtend op Radio 1 op de brandjes tussen zijn partij en CD&V. Dat N-VA aan populariteit inboet, zoals een nieuwe peiling vandaag uitwijst, gelooft De Wever niet. "Dit strookt niet met mijn buikgevoel."

In de nieuwe peiling van de VRT en De Standaard blijft N-VA de grootste partij met 26,3 procent, maar vergeleken met de federale verkiezingen van mei 2014 heeft ze wel significant aan populariteit ingeboet. De voorzitter wijst erop dat een andere peiling, twee weken geleden, een heel ander resultaat gaf."



Je moet opletten met resultaten van peilingen", reageert De Wever gelaten. "Verkiezingsresultaten in de landen rondom ons en de brexit hebben dat bewezen."



De N-VA-voorzitter is dan ook niet van plan maatregelen te nemen om het tij te keren. "Dat kan je toch niet. Je moet dit gewoon over je heen laten gaan en verder werken. Bovendien klopt dit niet met het gevoel op straat. De economie doet het beter, de loonkost is weggewerkt, op het vlak van veiligheid zijn er sterke prestaties geleverd. Ik denk dat onze ploeg optimistisch kan zijn, op voorwaarde dat ze nu hard doorwerkt." Lees ook Groen derde grootste in peiling, premier populairste politicus

De Wever over rellen rond N-VA: "Much ado about nothing. Ik heb een zwak voor pittige tantes"

Sfeerschepping Ik wil mijn aanhang oproepen om verder te werken en zelfvertrouwen te hebben Bart De Wever Toch erkent De Wever dat de nieuwe peiling risico's inhoudt. "Peilingen meten zogezegd een realiteit, maar nog veel meer creëren ze een realiteit", zegt hij. "Ze scheppen een bepaalde sfeer. Twee weken geleden zaten we in de winning mood, nu zouden we in de losing mood zitten. Ik wil mijn aanhang dan ook oproepen om verder te werken en zelfvertrouwen te hebben. Het is aan de meet dat de bloemen uitgedeeld worden."



Opmerkelijk in de nieuwe peiling is het bijzonder goede resultaat van Groen. De partij zou als derde partij uit de stembus komen, en zelfs nipt groter worden dan Open Vld. Niet verbazend, vindt De Wever. "Dit strookt met mijn aanvoelen dat er op links een herverkaveling bezig is ten nadele van sp.a. Er zijn heel wat mensen van Groen die op dit moment niets anders doen dan mensen schofferen, en dat loont."