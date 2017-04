E19 volledig versperd: truckchauffeur kritiek en 32 boetes voor fotograferen met gsm

Sander Bral

19/04/17 - 12u13 Bron: eigen berichtgeving, belga

© De Roeck.

Brecht Al 32 nieuwsgierige chauffeurs mogen een boete verwachten voor het gebruik van hun GSM aan het ongeval op de snelweg E19 ter hoogte van Sint-Job-in't-Goor (Brecht). Daar botsten vanmorgen rond 8.30 uur twee vrachtwagens op elkaar, in de richting van Antwerpen. Eén van de vrachtwagens was volledig ingedeukt. De Nederlandse chauffeur is in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd.

© Marc De Roeck.