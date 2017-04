E19 richting Antwerpen volledig versperd in Brecht

Sander Bral

19/04/17 - 09u13 Bron: eigen berichtgeving, belga

© Marc De Roeck.

De E19 Breda-Antwerpen is omstreeks 8.30 uur ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) volledig versperd geraakt richting Antwerpen door een ongeval met twee vrachtwagens. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagens werden volledig in elkaar gedeukt waardoor de chauffeur van de tweede vrachtwagen klem kwam te zitten. Hij is ondertussen bevrijd door de hulpdiensten en is in zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



Eén van de vrachtwagens heeft door de klap een deel van zijn lading meel verloren. Nadat de twee vrachtwagens getakeld zijn moet het wegdek dus opgekuist worden. "Dat zal heel wat tijd in beslag nemen", weet Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Bovendien is de E19 tussen Brecht en Sint-Job-in-'t-Goor volledig afgesloten.



De federale wegpolitie houdt zich nu bezig met alle chauffeurs die zich hebben klemgereden na het ongeval van de snelweg te leiden. De takel- en kuiswerken zullen nog een hele tijd duren. Het verkeer op lange afstand neemt best de A12 richting Antwerpen. Voor de andere reizigers is er een lokale omleiding voorzien tussen de afrit van Brecht en de oprit van Sint-Job-in-'t-Goor."