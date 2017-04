Rampenplan afgekondigd: zware brand in Kontich

Door: Patrick Lefelon

19/04/17

Vanmorgen rond 6u45 is brand uitgebroken in een smelterij voor edelmetalen aan het industrieterrein Neerveld in Kontich. Een dikke rookpluim hangt rond het bedrijf en drijft af richting Aartselaar. De burgemeester heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd.



Bewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden tot de brandweer zeker is dat de rook niet schadelijk is. Om de hulpdiensten vlot te laten werken is ter hoogte van Neerveld de Mechelsesteenweg afgesloten.



Verschillende brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ter versterking opgeroepen.