Primeur in Oostende: DNA-test tegen hondenpoep op straat

Verkeersborden, vuilnisbakken, ­boetes en campagnes: het maakt sommige baasjes allemaal niks uit. Maar Oostende heeft het gehád met hen en haalt het grof geschut boven: als in een echte 'Crime Scene ­Investigation' zet het DNA-tests in tegen hardleerse hondenbezitters.

Beeld het u even in: u woont in een mooie wijk. Leuk speelpleintje naast de deur. Altijd het gelach van spelende kinderen. Maar elke keer weer heeft iemand prijs: even niet opgelet en de schoenzool hangt vol plakkerige hondenpoep. Waarschuwingsbordjes, plastic zakjes of zelfs een hondentoilet: die ene buurman van drie straten verder laat telkens zijn maltezer z'n gevoeg doen in de speeltuin. Sociale controle, herhaaldelijke klachten of zelfs boetes houden de man in kwestie niet tegen. Tegen die hardleerse baasjes trekt Oostende nu ten strijde.



Controle

Aanleiding is de telling die het vorig jaar deed op de 50 speelpleintjes in de stad. Liefst 33.302 hondendrollen werden toen geteld en opgeruimd door het team dat de pleintjes onderhoudt. Zo'n 34% van de Oostendenaars laat ­weten dat hij het voorbij jaar in "sterke tot heel sterke mate" overlast ondervond door hondenpoep. "We schatten dat zo'n 5% van alle hondeneigenaars zich niets van de regels aantrekt", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. "Maar het is alles­behalve makkelijk om ze allemaal te vatten. Krijgen we een klacht binnen en gaan onze controlediensten op pad, dan wordt een drol áltijd zorgvuldig in een zakje gestopt en keurig in de vuilnisbak gegooid. Maar o wee als er even niemand kijkt. Daarom ook dat we in 2016 maar 89 vaststellingen konden doen."



Actieplan

Tijd voor een actieplan, dus. Want 33.302 drollen - enkel op de speelpleintjes - het is fenomenaal veel. En dus haalt Oostende als eerste stad in ons land het DNA-staal erbij, als ­ultieme stok achter de deur voor hardleerse baasjes. "Een allerlaatste afschrikmiddel. Voor iemand die al vijf boetes kreeg en nog steeds niet opruimt, bijvoorbeeld. Of iemand over wie de klachten blijven binnenlopen en blijft ontkennen. Op plaatsen waar het altijd prijs is."



