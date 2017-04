Morgen flitsmarathon: aan deze superflitscamera's kunt u niet ontsnappen

Door: redactie

De NK7 is zo klein dat hij gemakkelijk in een vuilnisbak verstopt kan worden. © Securoad.

Tijdens de flitsmarathon die morgen in het hele land plaatsvindt, zal de politie voor het eerst haar nieuwe superflitscamera's inzetten. Dat meldt De Standaard.

De lokale en federale politie controleren morgen opnieuw massaal op snelheid. Vanaf 6 uur 's ochtends, en dat 24 uur lang, worden honderden agenten ingezet om op zowat 900 locaties te controleren, zowel op snelwegen als op lokale en gewestwegen. Het is al de zevende keer dat de politie een flitsmarathon organiseert.



Nieuw is dat de politie deze keer haar nieuwe superflitscamera's zal inzetten. Bijzonder aan de NK7 is dat die zes rijstroken tegelijk kan controleren én in beide richtingen kan flitsen. Bovendien kan de camera verstopt worden in een vuilnisbak of werfkast en werkt hij met een infraroodflits, die veel discreter is dan een gewone flits.



Met haar nieuwe geheime wapen hoopt de politie in korte tijd veel meer wagens te kunnen controleren. De resultaten van de actie zijn donderdag bekend.