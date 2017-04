Door: redactie

De universiteit van Kortrijk pioniert met een nieuwe manier van lesgeven. De proffen gebruiken slimme technologie, waardoor er meer interactie is met hun studenten. Via een gesofisticeerd platform kunnen studenten hun antwoorden met elkaar delen, de prof kan daar dan meteen op inpikken. Het is al bewezen dat student zich zo langer kunnen concentreren, waardoor ze ook betere resultaten halen.