Ouders mishandelen kinderen en dealen drugs in hun bijzijn

Boom/Aartselaar De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 36-jarige moeder uit Aartselaar en haar 37-jarige vriend uit Boom veroordeeld voor het mishandelen van haar kinderen en het verkopen en gebruiken van cannabis in hun aanwezigheid. De man had daarnaast haar twee dochters seksueel misbruikt. De moeder wist ervan, maar had niets ondernomen om hem te stoppen. Hij kreeg vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief, zij dertig maanden met uitstel.

Twee zussen van 14 en 15 jaar hadden zich op 22 december 2015 bij het JAC (Jongeren Advies Centrum) aangeboden. Ze wilden graag thuis weg en deden een boekje open over hun schrijnende levensomstandigheden.



Moeder en stiefvader waren werkloos en zaten diep in de schulden. Ze verkochten weed van thuis uit en gebruikten ook in het bijzijn van de meisjes. Er was vaak ruzie, waarbij er met dingen werd gegooid, ook naar de meisjes. Hun broertje van 11, die aan ADHD en Gilles de la Tourette lijdt, had het het zwaarst te verduren. Hij werd door beide ouders geregeld in elkaar geslagen.



Het meisje van 14 stond voor zijn zorg in, want de beklaagden vonden dat er "te veel" aan. Haar oudere zus was de enige die werkte en zij deelde haar geld met haar zusje, zodat ze af en toe nieuwe kleren konden kopen. De meisjes verklaarden dat ze ook seksueel misbruikt werden door hun stiefvader en dat hun moeder dat niet geloofde. Ze vreesden voor hun veiligheid. De kinderen werden twee dagen later thuis weggehaald. De jongen van 11 vond dat zijn "mooiste kerstcadeau".



De beklaagden hadden de vrijspraak gevraagd, maar de rechtbank vond de kinderen zeer geloofwaardig. De dertigers kregen een straf (deels) met uitstel, maar moeten wel voorwaarden naleven, zoals werk zoeken, een verbod op drugsgebruik naleven en budgetbegeleiding volgen.