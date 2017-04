Antwerpenaar misbruikt 9-jarige dochters van zijn vrienden

SVM

18/04/17

© Thinkstock.

De correctionele rechtbank heeft een 35-jarige Antwerpenaar veroordeeld, omdat hij twee minderjarige meisjes -de dochters van zijn vrienden- seksueel misbruikt had. Hij vliegt voor acht jaar achter de tralies en wordt daarna nog eens voor vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

De ouders van een negenjarig meisje hadden op 2 augustus 2016 aangifte gedaan van verkrachting. Ze hadden de beklaagde, die bevriend met hen was, uitgenodigd in hun bungalow in de Ardennen. Daar had hij zich opgedrongen aan hun dochter. Het meisje vertelde dat hij haar op de mond had gekust en zijn hand in haar onderbroek had gestoken. De beklaagde ontkende en zei dat hij als kind zelf twee keer seksueel misbruikt werd.



Tijdens het onderzoek kwam een tweede slachtoffer in beeld. Een andere vriend van de beklaagde verklaarde dat zijn dochter van negen eveneens door hem bepoteld werd tijdens een vakantie in de Ardennen in 2013.



Computer en laptop in beslag genomen

De computer en laptop van de beklaagde werden in beslag genomen. Hij bleek actief gezocht te hebben naar kinderporno, onder meer via het programma 'Ares'. Daarmee kunnen bestanden uitgewisseld worden. De speurders troffen bijna 2.200 kinderpornografische bestanden aan. Er waren expliciete en schokkende beelden bij van jonge kinderen -soms zelfs baby's- die seksueel misbruikt werden.



De beklaagde beweerde aanvankelijk dat hij naar de kinderporno gezocht had om de websites te kunnen rapporteren bij de instanties. Tijdens de behandeling van de zaak werd enkel de verspreiding van de kinderporno nog betwist, maar ook dat vond de rechtbank bewezen.



Naast een effectieve celstraf en terbeschikkingstelling werd hij ook voor tien jaar uit het recht ontzet om deel te nemen aan activiteiten met jongeren. Naar eigen zeggen was hij vrijwilliger bij het Rode Kruis en internationaal scoutsleider.