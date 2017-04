Politie vindt bijna 4 kilo drugs bij dealer in Sint-Agatha-Berchem

SVM

18/04/17

De lokale politie heeft bij een dealer in Sint-Agatha-Berchem bijna 4 kilo aan drugs gevonden. Dat meldt het Brusselse parket. Bij een andere dealer, in Sint-Jans-Molenbeek, trof de politie Brussel-West dan weer iets meer dan 800 gram drugs aan.

Een politiepatrouille betrapte de eerste dealer, de 23-jarige B., vrijdagavond op het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis. Bij een huiszoeking in zijn woning en in de kamer die hij betrok in de woning van zijn ouders trof de politie daarop verschillende tassen met cannabis, geld, cocaïne, twee wapens en een precisieweegschaal aan. In totaal ging het om 2,32 kilo cannabis, 1,5 kilo cannabishars en 13 gram cocaïne. De twintiger werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.



Diezelfde vrijdagavond had de politie in Sint-Jans-Molenbeek al een andere dealer opgepakt. Een politiepatrouille controleerde de man toen hij met zijn wagen stilstond en trof in de wagen 22 pakjes cannabis en 745 euro aan.



Bij een huiszoeking in zijn woning werden nog eens 538 euro, 826,35 gram cannabis en verschillende precisieweegschalen gevonden. Ook die man werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.