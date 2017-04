Mensensmokkel via haven Nieuwpoort: vijf jaar cel

Bewerkt door: Dorien Busselot

Mensensmokkel De correctionele rechtbank van Veurne heeft een 37-jarige man van Turkse origine veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf voor mensensmokkel. O.H. speelde een rol bij de smokkelpoging van 12 Syriërs in de jachthaven van Nieuwpoort. Zijn kompaan van Iraakse origine kreeg 37 maanden effectief.

Op 12 maart 2016 werd in Nieuwpoort een jacht onderschept door de patrouilleboot van de scheepvaartpolitie. Getuigen hadden immers gezien hoe het vaartuig in de haven van Nieuwpoort tegen een andere boot was gevaren. In het ruim van het jacht werden 12 Syrische vluchtelingen ontdekt. Ze kwamen uit de Noord-Franse vluchtelingenkampen en hoopten in het Verenigd Koninkrijk te geraken.



De stuurman V.K. (43) werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De correctionele rechtbank van Veurne veroordeelde de Turkse Deen in juli tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. Het OM had acht jaar gevorderd en ging in beroep tegen dat vonnis.