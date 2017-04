Vlaamse jeugdraad roept op tot wisselmeerderheid voor stemrecht vanaf 16 jaar

Door: redactie

De Vlaamse Jeugdraad roept meerderheidspartijen Open Vld en CD&V op om vóór stemrecht voor 16-jarigen te stemmen in het parlement. "Durf over de coalitiegrenzen heen te kijken", zegt voorzitster Nozizwe Dube in De Meulemeester in Debat op vtmnieuws.be, waar ze in debat ging met Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman. Als Open Vld en CD&V een wisselmeerderheid vormen met oppositiepartijen Groen en sp.a kan het Vlaams parlement stemrecht voor 16-jarigen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 goedkeuren. De Vlaamse regeringspartijen zijn verdeeld over het stemrecht vanaf 16 jaar. CD&V en Open Vld zijn voorstanders, N-VA is tegen. Oppositiepartijen Groen en sp.a spraken zich ook al duidelijk uit vóór stemrecht voor 16- en 17-jarigen. De Vlaamse Jeugdraad roept Open Vld en CD&V nu op om de daad bij het woord te voegen en effectief vóór te stemmen. "De partijen hebben zich als voorstander uitgesproken dus verwachten we een goede uitkomst", zegt Nozizwe Dube. Toch is dit niet vanzelfsprekend met coalitiepartner N-VA als grote tegenstander. "Er is een wisselmeerderheid voor nodig dus het zal politieke moed vragen", beseft Dube. Normaalgezien zou het Vlaams parlement morgen het kiesdecreet bespreken dat bepaalt hoe de lokale verkiezingen van 2018 georganiseerd worden. De vergadering werd uitgesteld en het kiesdecreet zal pas in mei worden besproken. Daarbij kan ook het stemrecht voor 16-jarigen aan bod komen.