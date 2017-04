Wegpiraat haalt langs rechts in en veroorzaakt bijna ongeval

Door: Tim Vander Zeypen, HR

18/04/17 - 15u37

video Een vermoedelijk Nederlandse wegpiraat heeft op de N16 in Puurs bijna een ongeval veroorzaakt. De man haalde langs rechts een BMW in en reed daarbij bijna een andere wagen aan.

De man haalde langs rechts een BMW in die in de richting van Mechelen reed ter hoogte van het kruispunt aan de Mc Donalds. Het incident speelde zich zondag omstreeks 13.20 uur af. "Hij reed al een hele tijd achter de BMW aan en flikkerde met de lichten. Op het moment dat de BMW een beetje voor me uitreed, haalde hij in", klinkt het bij een ooggetuige.



De getuige, die rechts van de BMW reed, moest door het inhalen bruusk in de remmen. Op die manier kon hij een ongeval maar net voorkomen. "Door het plotse remmen en het hierdoor naar voren schuiven, was het voor zowel mij als mijn zoon bijzonder hard schrikken", besluit de ooggetuige. Na zijn inhaalmanoeuvre reed de wegpiraat aan hoge snelheid verder.



De politie werd voorlopig nog niet ingelicht. Het foutieve en bruuske inhaalmanoeuvre kon door de dashcam van de ooggetuige worden gefilmd. De lokale politie Klein-Brabant laat weten dat ze het filmpje zullen onderzoeken. "Langs rechts inhalen is hier altijd verboden", klinkt het. "De boete hiervoor bedraagt 165 euro."