Negentien illegalen uit voormalig Marokkaans consulaat in Vorst gezet

18/04/17 - 13u48 Bron: Belga

Het voormalige pand van het Marokkaanse consulaat in de Van Volxemlaan. © Google.

Negentien sans-papiers van GSPR (Groupe de Sans-Papiers pour la Régularisation) zijn dinsdag uit een leegstaand gebouw van het Marokkaanse consulaat in Vorst gezet. De groep bezette het pand al ongeveer twee weken. De uitzetting kwam er op vraag van het consulaat en werd uitgevoerd door de federale politie.

De illegalen, hoofdzakelijk van Marokkaanse origine en onder wie ook kinderen, bezetten het gebouw van het Marokkaanse consulaat in de Van Volxemlaan in Vorst al gedurende vijftien dagen, zegt Sébastien Gratoir, die zich om de sans-papiers bekommert. "Om een uitwijzing te vermijden, hadden ze aan de Marokkaanse autoriteiten gevraagd om hen te gedogen en met België over hun regularisatie te onderhandelen."



Volgens Gratoir werd de groep de laatste acht maanden al vier keer uitgezet. "Na twee en een half jaar in Molenbeek en vier maanden in Schaarbeek, verbleven ze vervolgens vier maanden in Elsene. Na een poging om een gebouw in Sint-Joost te bezetten, splitste de groep zich op in twee, waarvan één deel het gebouw in de Van Volxemlaan in Vorst bezette."