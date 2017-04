33.000 hondendrollen op speelpleintjes: Oostende zet DNA-onderzoek in

Door: Leen Belpaeme, HR

Oostende In Oostende werden in 2016 maar liefst 33.302 hondendrollen opgeruimd op de meer dan 50 speelpleintjes die de stad telt. De stad wil nu de strijd tegen hardleerse hondeneigenaars opvoeren en wil daarbij DNA-onderzoek inzetten.

Oostende zal onder meer honden verbieden op speelpleintjes, maar wil dus ook gebruik maken van DNA-onderzoek. "Dit enkel als uitzonderlijk middel om hardleerse eigenaars aan te pakken. Er zijn bijvoorbeeld plaatsen waar het altijd prijs is. We kunnen staaltjes nemen en, als we de eigenaar betrappen, de stalen vergelijken en onmiddellijk een resem boetes uitschrijven", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).



Mobiele camera's

Er komen ook extra hondenpoepbuizen en zes kleine mobiele camera's. De snel monteerbare en verplaatsbare camera's worden discreet geplaatst op overlastgevoelige locaties. Op basis van de beelden kan de dader geïdentificeerd worden en kan een proces-verbaal opgesteld worden. In Ieper wordt dit systeem al toegepast. "We merken dat vaststellingen door politie en gemeenschapswachten beperkt zijn omdat mensen de hondenpoep wel oprapen als er iemand in de buurt is. Door camera's in te zetten, kunnen we meer mensen vatten", aldus nog Vande Lanotte.