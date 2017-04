Man krijgt vijf jaar voor messteek aan vriendin, waarvan 9 maanden effectief

SPS

Voor de rechtbank van Kortrijk heeft een veertiger een celstraf van vijf jaar gekregen voor het neersteken van zijn toenmalige vriendin. Daarvan is negen maanden effectief, de rest wordt gekoppeld aan voorwaarden. Het slachtoffer kan haar linkerarm nog steeds niet gebruiken en heeft een verhoogde kans op trombose.

Begin december vorig jaar mondde een discussie tussen het paar in hun woning in Waregem uit in een steekpartij. De 41-jarige vrouw was in de late ochtend thuisgekomen na een feestje, waar het koppel de avond voorheen samen naartoe was geweest. Alain D. (44) was er vroeger vertrokken. Toen zijn vriendin na vele uren thuis kwam, ontstond er een discussie. D. nam een mes in de keuken en haalde ermee uit in haar richting. Het mes plantte zich in de linkerschouder van de vrouw, net onder het sleutelbeen, en doorboorde een belangrijke slagader. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar en revalideert nog steeds. D. belde zelf de hulpdiensten.



Volgens advocate Julie Vandenbogaerde had Alain D. zich de hele nacht zitten opwinden. Hij had zijn vriendin meermaals proberen te bereiken en berichten ingesproken op haar voicemail, maar zonder respons. "Er is geen sprake van voorbedachtheid. Het is in een opwelling gebeurd", beweerde de advocate. Ook beklaagde zelf hield vol dat hij de vrouw nooit heeft willen doden. Het slachtoffer bezoekt haar ex nog geregeld in de gevangenis.



De rechtbank volgde de bewering dat er geen voorbedachtheid was, maar legde een zware straf op. Van de vijf jaar cel, zijn er negen maanden effectief. Voor de rest krijgt D. uitstel. Hij moet zich wel gedurende vier jaar aan strikte voorwaarden houden, waaronder begeleiding volgen voor zijn agressie- en alcoholprobleem. Het slachtoffer krijgt een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro.