Werd Valentin Vermeersch (18) in de Maas geduwd met vastgebonden handen?

18/04/17 - 12u07

Hoe is Valentin Vermeersch (18) in het ijskoude water van de Maas terechtgekomen? Speurders zoeken uit hoe deze jongen - die op 27 maart verdween - om het leven is gekomen. Vrijdag werd zijn lichaam geworden en sindsdien werden vijf verdachten aangehouden. Op basis van het eerste onderzoek vermoedt de politie dat ze hem in het water hebben geduwd.

Het Nieuwsblad meldt vandaag dat de verdachten hebben verklaard dat er een gevecht is ontstaan tussen hen en Valentin. Zo is de tiener in het water beland en de verdachten hebben niet meteen de hulpdiensten gebeld. Een ambulancier zou aan de Waalse omroep RTL verklaard hebben dat hij zeker is dat Valentin op gewelddadige wijze is vermoord. La Dernière Heure meldt dan weer dat zijn handen vastgebonden waren. Als dat waar is, was hij een vogel voor de kat eens hij in het water terechtkwam.



Onder de vijf verdachten zit één minderjarige, hij moet voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket heeft hier nog niet officieel over gecommuniceerd, de exacte rol van de vijf aangehouden verdachten in de dood van Valentin moet dus nog door de politie bevestigd worden.



Valentin was een jongeman met een marginale achtergrond. Hij ging regelmatig bij zijn grootmoeder in de wijk Batta in Hoei logeren. Daar zou hij in contact zijn gekomen met verslaafden. Vanaf het begin van het onderzoek hield de politie er rekening mee dat het om een misdaad zou gaan. Ook werd de piste van een ongeluk gevolgd, omdat de fiets van de jongen aan de oever van de Maas werd gevonden.