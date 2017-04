YouTuber haalt meer dan 7.500 euro (!) op voor daklozen met één enkel filmpje

TK

18/04/17 - 07u15

video Normaal mogen de Brusselse daklozen al blij zijn als ze hier en daar wat kleingeld toegestopt krijgen. Hun reacties als YouTuber Jonathan van het kanaal WouldYouReact ze dan enkele bankbriefjes toestopt, zijn dan ook erg emotioneel. En ze raken een gevoelige snaar, want de YouTuber wist zo al duizenden euro's in te zamelen voor zijn goede doel.

Jonathan Lambinet (31) voert met zijn YouTubekanaal 'WouldYouReact' verschillende sociale experimenten uit, waarmee hij de wereld een solidaire en positieve plek wil maken. Voor de laatste in het rijtje haalde hij via een crowdfundingcampagne zelf 1.500 euro op bij 100 verschillende mensen. Dat geld haalde hij af in briefjes van 5 euro en trok vervolgens de Brusselse straten op om het uit te delen aan verschillende daklozen.



Hun reacties als ze 50 euro toegestopt krijgen, maken pijnlijk duidelijk op hoe weinig giften ze eigenlijk mogen rekenen. Verschillende daklozen vragen of hij wel zeker is, Jonathan wordt uitvoerig bedankt en geknuffeld en de meesten zijn duidelijk geëmotioneerd. Het mag dan maar een beperkt bedrag zijn, het betekent duidelijk veel voor hen.



De daklozen zijn blij, maar dat is niet wat Jonathan met het experiment wilde bereiken. Hij zette immers een tweede crowdfunding op poten en wilde met het filmpje zoveel mogelijk mensen aanzetten om te storten. En het feit dat mensen zien waar het geld precies naartoe gaat en wat de impact ervan is, haalt hen over de schreef: na een aantal dagen staat de teller van de nieuwe ophaling al op bijna 6.000 euro, en dan zijn de rechtstreekse stortingen nog niet meegerekend. In Het Nieuwsblad vertelt Jonathan dat de teller intussen al op meer dan 7.500 euro (!) staat.



Wil je zelf ook doneren? Dat kan hier.