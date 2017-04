Auto belandt in lager gelegen veld na ongeval met lijnbus

Tim Van Damme

Een ongeval met een lijnbus in Sint-Pieters-Leeuw heeft deze ochtend lichte verkeershinder veroorzaakt. Rond 5.30 uur botste een gelede bus in de Galgstraat tegen een personenwagen. De buschauffeur kon zijn voertuig veilig tot stilstand brengen, maar voor de automobiliste in de Audi liep het minder goed af.



Haar wagen werd in een lager gelegen veld gekatapulteerd. De wagen raakte zwaar beschadigd en kwam een drietal meter lager tot stilstand. De vrouw kon zelf uit het voertuig klimmen maar werd alsnog naar het ziekenhuis afgevoerd. Naar verluidt zou de vrouw enkel lichte verwondingen hebben opgelopen. Op de bus bleven zowel de chauffeur als de passagier ongedeerd.