Duizenden patiënten kunnen vanaf vandaag hun medisch dossier online inkijken

18/04/17

Duizenden patiënten van het UZ Leuven, het AZ Groeninge en het AZ Diest kunnen vanaf vandaag hun medisch dossier via een app inkijken. Het is de bedoeling dat nog een twintigtal ziekenhuizen van het Vlaamse Ziekenhuisnetwerk (VZN) volgen. Dat schrijft De Tijd.

Via de nieuwe patiëntensite en -app 'mynexuzhealth' zijn voortaan alle medische verslagen te consulteren, zeven dagen nadat ze gevalideerd werden.



Juridische procedures

"Patiënten konden al toegang krijgen tot hun medisch dossier op papier, maar moesten daarvoor een aanvraag richten aan de ombudsman, waarna de hoofdgeneesheer goedkeuring gaf", legt Johan Van Eldere, hoofdgeneesheer van het UZ Leuven, uit. Mensen vroegen hun medisch dossier veelal op in het kader van juridische procedures, arbeidsongevallen of erfeniskwesties. Maar het aantal patiënten dat zijn dossier opvraagt, neemt toe. "Ze gaan bewuster om met hun gezondheid en willen op de hoogte blijven", stelt Van Eldere.



Therapeutische exceptie

Het UZ Leuven kan alleen de verslagen vanaf 15 augustus vorig jaar laten zien. Artsen hebben het recht om de patiënt bepaalde verslagen niet te tonen, de zogenaamde 'therapeutische exceptie'. Sinds 15 augustus moeten artsen aangeven dat ze een verslag willen onttrekken aan de blik van de patiënt. Ook in de domeinen psychologie en psychiatrie is nog niet alles uitgeklaard.