132 vaten met mogelijk drugsafval aangetroffen in Willebroek

Tim Van der Zeypen

18/04/17 - 03u30

© Tim van der Zeypen.

Op een afgelegen parking van bedrijvenpark Rupeltunnel langs de Hoeikensstraat in Willebroek zijn gisteravond 132 onbekende vaten aangetroffen. In de vaten zat een vloeibare substantie. In totaal ging het om een 4.000 liter van een onbekend product. Mogelijk gaat het om drugsafval.

Het was een bedrijfsleider die de vaten gisterenavond aantrof. Hij verwittigde de politie die ter plaatse kwam en bijstand vroeg van de brandweer. "We hebben metingen uitgevoerd om te kijken wat in de vaten zit. Momenteel is dat nog niet duidelijk maar wel is zeker dat het product niet kosjer is", zegt luitenant Patrick Hauchecorne van brandweerzone Rivierenland.



Onderzoek

De Civiele Bescherming van Brasschaat werd erbij gehaald. Zij kwamen de vaten oppikken en brachten ze over naar het labo van de politie die nu verder onderzoek zal voeren.



De personen die de vaten hebben achtergelaten worden nog opgespoord.