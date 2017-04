Koppel sterft twee maanden voor huwelijk in motorongeluk: "Ze hadden net het geluk gevonden"

HANS VERBEKE

18/04/17 - 05u01

© Hans Verbeke.

Nog twee maanden aftellen, en dan zouden Marnik Lemahieu (54) en Nadia Himpe (48) trouwen. Maar het koppel uit het West-Vlaamse Geluwe kwam zaterdagnacht om terwijl ze naar huis reden na een familiefeest, elk op hun motor. Een automobiliste week af van haar rijvak en reed recht op hen af. "Nadia had bij Marnik het geluk gevonden", vertelt haar moeder. "We waren zo content voor haar."

Sinds haar echtgenoot jaren geleden overleed, had Margriet Decock (78) uit Gullegem geen traan meer gelaten. Tot zondagmorgen om zes uur de bel ging. "Mijn drie zonen stonden aan de voordeur, met iemand van de politie", vertelt Margriet. "Met het allerslechtste nieuws dat je als moeder kunt krijgen: mijn dochter, Nadia, was verongelukt. Samen met Marnik, de man met wie ze in juni zou trouwen." Margriet had haar dochter de avond ervoor nog gezien. "Met Pasen komt de hele familie altijd samen", vertelt Nadia's broer Johan. "Mijn zus, mijn tweelingbroers Rik en Ronny, onze vrouwen en ook Marnik waren erbij, in het huis van mijn moeder. Normaal vieren we altijd op Pasen zelf. Maar omdat KV Kortrijk die avond speelde en de meesten van ons een abonnement hebben, besloten we samen met moeder om de dag voordien samen te komen. Het was heel gezellig. Om middernacht vertrokken Nadia en Marnik naar huis. Maar op de N58, zowat honderd meter nadat ze de afrit van de A19 hadden genomen, liep het mis." Een automobiliste die uit de andere richting kwam, week af van haar rijvak. Nadia kon een botsing niet vermijden. De frontale klap was onmiddellijk fataal. "Marnik probeerde nog uit te wijken, maar verloor de controle over het stuur", vertelt Johan. "Hij sloeg te pletter tegen een paal langs de weg en was ook op slag dood." De automobiliste, een vrouw van 48 uit Doornik, raakte zwaargewond.

Plannen

"Nadia en Marnik hadden ons die dag nog honderduit verteld over hun reis naar Gambia, waar ze vorige donderdag pas van waren thuisgekomen", zegt Johan. "De dochter van Marnik heeft een relatie met een jongen die familie heeft in Gambia. Daar waren ze op bezoek geweest. Ze toonden ons mooie foto's van de reis. Nadia en Marnik hadden elkaar daar, in traditionele klederdracht, al eens eeuwige trouw beloofd. Een voorsmaakje voor het grote feest dat op 14 juni zou volgen, in Wevelgem."



"We keken allemaal zó uit naar dat trouwfeest", gaat Nadia's moeder Margriet verder. "In de plaats daarvan moeten we Nadia en Marnik nu begraven. De feestzaal hebben we intussen afgebeld." Het koppel was pas sinds midden vorig jaar samen, maar het klikte wonderwel. "Die twee leken voor elkaar geboren. Marnik had zich aangesloten bij De Bikers, de motorclub uit Wevelgem waarvan Nadia lid was. Samen gingen ze vaak rijden met hun vrienden. Ze maakten ook plannen om het huis in Geluwe waar ze samen woonden op te knappen. Marnik zou zelf de handen uit de mouwen steken. Nadia had sinds kort ook een nieuwe job, waar ze veel plezier in vond. Ze hadden alles om gelukkig te zijn. Als moeder was ik daar extra blij om, want Nadia heeft in het verleden wat tegenslagen moeten verwerken. Dan doet het plezier om te zien dat je kind weer op de goede weg is en nieuw geluk heeft gevonden." Het koppel laat met Kelly, Lisa en Sven drie volwassen kinderen achter uit eerdere relaties.



Volgende week zaterdag worden Nadia en Marnik begraven. "Als een getrouwd echtpaar, in dezelfde plechtigheid", zegt Margriet. "Zo zien wij het ook. De symbolische huwelijksceremonie in Gambia volstaat voor ons om hen te beschouwen als man en vrouw. En zo zouden zij het gewild hebben."