Homans: "Grote intercommunales steken middenvinger op"

JAN SEGERS

18/04/17 - 05u00

© Jan Aelberts.

Welke vergoedingen krijgen politieke bestuurders in grote intercommunales zoals Fluxys, Publigas of Elia? Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wou het op vraag van het Vlaams Parlement vernemen, maar vist achter het net. "We hebben het aan alle intercommunales gevraagd, maar de grote spelers steken hun middenvinger naar ons op."

Homans gaf haar administratie de opdracht om het kluwen aan intergemeentelijke samenwerkingsconstructies in kaart te brengen. 173 van de 194 intercommunales vulden de infofiches in, maar interessant is vooral wie dat niet of onvolledig deed: voornamelijk de grotere spelers op het vlak van energie. "Publigas stelde dat het als privaatrechtelijke vennootschap geen uitleg is verschuldigd aan de Vlaamse overheid. Elia en Fluxys verwezen ons gewoon door naar hun jaarverslag. Zelfs na Publipart is transparantie nog altijd te veel gevraagd. Moet je dan verbaasd zijn dat mensen hier een degout van krijgen?"



De minister geeft vanmiddag meer uitleg in het parlement. "Alle partijen hebben boter op het hoofd, maar één partij meer dan de andere." Voor de slechte verstaander: Homans heeft het over de sp.a van Daniël Termont, voorzitter van Fluxys en Publigas. (JS)



