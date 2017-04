Internetfraudeurs maken minstens twee miljoen buit

Door: redactie

17/04/17 - 19u41 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Het afgelopen jaar hebben internetfraudeurs in ons land zeker twee miljoen euro buit gemaakt. Dat is het bedrag dat is aangegeven bij het meldpunt voor fraudebestrijding. Het echte bedrag ligt volgens specialisten nog veel hoger.



Fraudeurs proberen mensen geld af te troggelen door ze bijvoorbeeld wijs te maken dat ze de loterij hebben gewonnen, maar dat ze eerst wat kosten moeten betalen voor ze hun geld krijgen.