Broederlijk Delen haalt 3,4 miljoen euro op

17/04/17

video Broederlijk Delen sluit zijn jaarlijkse vastencampagne af met een opbrengst van 3,4 miljoen euro. Dit jaar stond de campagne in het teken van de situatie in het Afrikaanse Burkina Faso. "We zijn tevreden met dit mooie resultaat", zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.