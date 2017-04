Politieagent lichtgewond na achtervolging op E314 in Maasmechelen

KVE

Een ploeg van de Limburgse wegpolitie achtervolgde deze namiddag rond 16 uur op de E314 in Maasmechelen een verdacht voertuig dat een stopteken zou genegeerd hebben. Andere politieploegen waren intussen opgetrommeld en zetten een wegversperring op. Het verdachte voertuig wilde niet van stoppen weten en reed door de versperring. Een agent van de wegpolitie werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Na het voorval is een vijftal arrestaties verricht.

Het onderzoek is in handen van het parket van Limburg. Er deed zich ook een schietincident voor. Momenteel wordt nog volop onderzoek verricht naar de omstandigheden van de achtervolging en het schietincident. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) kon de verdachten in de boeien slaan, nadat het voertuig tot stilstand was gebracht na het negeren van de politieversperring.



Door het voorval was de E314 richting Nederland versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum adviseerde de automobilisten om via de E313 in Lummen richting Aken te rijden en dan via de E40 naar Luik. Rond 17.30 uur was de autosnelweg weer vrijgemaakt.